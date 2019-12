Cewe-Finanzchef Olaf Holzkämper ist „CFO des Jahres 2019“

Stuttgart, 28.11.2019 – Olaf Holzkämper ist „CFO des Jahres 2019“. Das „FINANCE“-Magazin aus dem F.A.Z.-Fachverlag hat dem Finanzvorstand von Cewe den Preis am gestrigen Abend im Rahmen der Abendgala der Kongressmesse „Structured FINANCE“ in Stuttgart verliehen.

Der 49-jährige promovierte Betriebswirt hat als Vorstand für Finanzen und Unternehmensentwicklung den Turnaround des Oldenburger Fotodienstleisters nicht nur mit vorangetrieben, sondern auch maßgeblich geprägt. Seine entscheidende Rolle bei der Abwehr von Hedgefonds, die im Jahr 2007 von Cewe anstelle von Zukunftsinvestitionen hohe Sonderausschüttungen forderten, legte erst den Grundstein für den späteren Umbau des Geschäftsmodells des Unternehmens.

Cewe investierte massiv in die eigene digitale Transformation, während zur gleichen Zeit das alte Stammgeschäft mit der analogen Fotoentwicklung so stark schrumpfte, dass im gesamten Konzern Umsätze und Gewinne deutlich zurückgingen. Trotzdem agierte Cewe stets auf festem finanziellem Grund. Inzwischen wächst das Unternehmen wieder stetig und erzielt einen Umsatz von rund 700 Millionen Euro im Jahr. Zehn Dividendenerhöhungen hintereinander haben Cewe zu einem favorisierten Anlageziel von Value-Investoren gemacht.

„Olaf Holzkämper steht stellvertretend für die vielen Finanzchefs in deutschen Unternehmen, die mit klarem Blick und ohne Angst die Digitalisierung ihrer Unternehmen anpacken“, begründen die „FINANCE“-Chefredakteure Markus Dentz und Michael Hedtstück die Auszeichnung. „Bei dieser schwierigen Aufgabe setzte Holzkämper auf agile Arbeitsmethoden, schon lange bevor diese populär wurden. Und er ist hochangesehen: Seine Mitarbeiter schätzen seine zugängliche, offene Art, die Investoren seine Zuverlässigkeit. Solche modernen Finanzchefs braucht der deutsche Mittelstand in der aktuellen Umbruchphase mehr denn je.“

„Jeder Titelträger nimmt diese Auszeichnung immer stellvertretend für das gesamte Finanzteam entgegen. Das ist auch in diesem Jahr so, geht aber bei Cewe noch ein gutes Stück weiter: Die Analog/Digital-Transformation ist allein durch das beherzte Zupacken aller Unternehmensfunktionen von Erfolg gekrönt gewesen. Daher ist diese Auszeichnung eine Anerkennung für alle Kolleginnen und Kollegen, die zur Digitalisierung von Cewe beigetragen haben“, kommentiert Olaf Holzkämper seine Auszeichnung als „CFO des Jahres“.

Die „Structured FINANCE“ ist Deutschlands führende Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung. In diesem Jahr waren rund 2.500 Teilnehmer für die Veranstaltung angemeldet.

Dr. Olaf Holzkämper ist der 15. Preisträger des Awards „CFO des Jahres“, der im Rahmen der Veranstaltung verliehen wird. Vor ihm erhielten die Auszeichnung Dr. Konstantin Sauer (ZF Friedrichshafen; 2018), Dr. Stefan Kirsten (Vonovia; 2017), Ralph Heuwing (Dürr; 2016), Dr. Alexander Selent (Fuchs Petrolub; 2015), Stephan Sturm (Fresenius; 2014), Thomas Treß (Borussia Dortmund; 2013), Peter Sielmann (Neumann-Gruppe; 2012), Dr. Lothar Steinebach (Henkel; 2011), Alfried Bührdel (Ströer Out-of-Home Media; 2010), Klaus Rosenfeld (Schaeffler; 2009), Dieter Bellé (Leoni; 2008), Dr. Georg Kellinghusen (Alno; 2007), Rüdiger A. Günther (Claas;

2006) und Dr. Alan Hippe (Continental; 2005).

Über FINANCE

„FINANCE“ liefert spannende Einblicke in die Finanzen großer und mittelständischer Unternehmen – sowohl in der gleichnamigen Zeitschrift als auch auf dem Onlineportal www.finance-magazin.de. Die „FINANCE“-Redaktion steht seit über 19 Jahren in engem und kritischem Dialog mit CFOs, Banken und der Financial Community. Sie bietet unterhaltsamen und informativen Finanzjournalismus in höchster Qualität, wie zahlreiche an die „FINANCE“-Redaktion verliehene Journalistenpreise belegen.

Sechsmal im Jahr erscheint das Magazin „FINANCE“, das Finanzchefs bereits seit dem Jahr 2000 mit Hintergrundberichten, Analysen und Interviews versorgt. „FINANCE“ ist die Pflichtlektüre für jeden CFO. Die

Onlineplattform www.finance-magazin.de inklusive des Web-TV-Formats „FINANCE-TV“ bietet Finanzchefs tagesaktuelle Neuigkeiten aus der Wirtschaft und Finanzwelt – stets durch die Brille des CFO betrachtet. „FINANCE“ ist eine Publikation des F.A.Z.-Fachverlags FRANKFURT BUSINESS MEDIA. Der F.A.Z.-Fachverlag steht für einen hohen journalistischen Anspruch und für Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzthemen. Seit über einem Jahrzehnt bietet das Verlagshaus Printmagazine, Studien, Veranstaltungen und Onlinemedien, darunter das Magazin „FINANCE“, das Unternehmermagazin „Markt und Mittelstand“ und der führende Kongress für CFOs und Treasurer „Structured FINANCE“.

