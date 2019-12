Innovative Technologien des Mittelstands von Morgen | „STEP Award 2019“ an junge Wachstumsunternehmen verliehen

Frankfurt am Main, 3. Dezember 2019. Am 2. Dezember 2019 wurde im Rahmen einer feierlichen Gala im Falkenstein Grand Kempinski in Königstein (bei Frankfurt am Main) der Unternehmenspreis STEP Award verliehen. Der Preis wurde vom F.A.Z.-Fachverlag bereits zum 14. Mal ausgelobt und richtet sich an innovative, zukunftsträchtige Unternehmen der DACH-Region. Nach einem Relaunch wurden in diesem Jahr junge Unternehmen in den Kategorien Artificial Intelligence, Energiewende und Health Industry ausgezeichnet sowie ein Sonderpreis New Work vergeben.

Eine Expertenjury, bestehend aus Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, hatte im Vorfeld unter allen Bewerbern zehn Finalisten ausgewählt. Diese hatten am vergangenen Montag Gelegenheit, sich selbst und ihr Unternehmen im Rahmen eines Elevator Talks zu präsentieren. In kurzen Pitches galt es für die Jungunternehmer, die anwesenden Juroren von der Innovationskraft der eigenen Technologie und der Zukunftsfähigkeit des entwickelten Produkts zu überzeugen. Vier Unternehmen gelang dies besonders gut, so dass sie von der Jury den STEP Award zugesprochen bekamen.

Automatisiert Sprachen verstehen

Die lengoo GmbH wurde mit dem Kategorienpreis Artificial Intelligence ausgezeichnet. Das Unternehmen verwirklicht durch den Einsatz künstlicher Intelligenz die Übersetzung der Zukunft. So erstellen neuronale Netze autark Übersetzungen in fast menschlicher Qualität. Fachübersetzer kommen nur noch zur finalen Prüfung zum Einsatz. Die künstliche Intelligenz baut auf der Fähigkeit des Menschen auf und verbessert sie durch den gezielten Einsatz von Technologie um ein Hundertfaches. Damit lassen sich sprachliche Barrieren überwinden und internationale Märkte mit perspektivisch mehr als 400 Sprachen erschließen.

Nachhaltig Energie speichern wie im menschlichen Körper

Die CMBlu Energy AG hat Organic-Flow-Batterien (OFB) entwickelt. Sie basieren auf dem Prinzip des menschlichen Zitronensäurezyklus. OFB stellen eine neue Art der Speichertechnologie dar und können beispielsweise als Pufferspeicher zur Lastspitzenkappung für Industriebetriebe dienen oder als flächendeckende Ladeinfrastruktur für elektrische Fahrzeuge, die auch das gleichzeitige Schnelladen ermöglicht. Mit ihrer Technologie kann CMBlu Energy einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten und erhielt dafür folgerichtig den STEP Award in der Kategorie Energiewende.

Mehr Transparenz im Gesundheitswesen durch neue Digitalplattform

Die m.Doc GmbH, Sieger der Kategorie Health Industry, erreicht mit ihrer gleichnamigen Gesundheitsplattform Patienten in jedem Stadium ihres Aufenthalts in einem Rehabilitationszentrum oder Krankenhaus. Der Mangel an medizinischem Personal in Gesundheitseinrichtungen wird durch m.Doc so weit ausgeglichen, dass Patienten durch verschiedene Tools und Module selbständig auf Services der Anwendung zugreifen können – dazu zählen beispielsweise Kalender, Fragebögen, Benachrichtigungen u.v.m. Ziel ist es, dass Kliniken ihre Patienten mit der Plattform vor und während des Aufenthalts kontinuierlich begleiten und durch transparenten, effektiven und sicheren Informationsfluss vertrauensvolle Rahmenbedingungen für eine rasche Genesung schaffen.

Werte definieren und in der Praxis leben

Mit dem Sonderpreis New Work wurde die Userlane GmbH ausgezeichnet. Das Unternehmen hat einen digitalen Assistenten entwickelt, der Mitarbeiter durch jede Software leitet – ohne Vorkenntnisse oder Schulung. Es trägt so zur digitalen Transformation in Unternehmen bei. Userlane zeichnet sich darüber hinaus insbesondere durch seine Unternehmenskultur aus. Diese ist geprägt von vier Grundwerten: Positivität, Rücksichtnahme, kontinuierliche Verbesserung und Selbstlosigkeit. Für jeden dieser Werte gibt es einen Behälter im Unternehmen, der von den Mitarbeitern mit entsprechenden Positiv- und Negativbeispielen gefüllt werden kann. Das Miteinander der Kollegen steht dabei absolut im Vordergrund und wird von der Arbeitsatmosphäre in einem Coworking Space unterstützt. Hinzu kommen Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit u.Ä.

Der F.A.Z.-Fachverlag ist Initiator des STEP Awards. Unterstützt wird der Wettbewerb 2019 durch die „Goldförderer“ Broermann Health & Heritage Hotels, Infraserv Höchst, PricewaterhouseCoopers. Als „Silberförderer“ beteiligten sich das Falkenstein Grand Kempinski, KFP Five Star Conference Service, Sanofi-Aventis Deutschland und die Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main. Daneben engagieren sich eine Reihe weiterer Unternehmen und Institutionen als Sachförderer und Netzwerkpartner.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Juliane Hohmann

Telefon: +49 69 75 91-32 07

E-Mail: info@step-award.de

Internet: www.step-award.de

Pressekontakt

Jutta Jehner, Corporate Services

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Frankenallee 68–72

60327 Frankfurt am Main

Telefon: (0 60 31) 73 8618

E-Mail: jutta.jehner@frankfurt-bm.com

Pressemitteilung:

» Download (PDF)