Strafanzeige erstattet. Der F.A.Z-Fachverlag verwahrt sich gegen die mögliche Beschattung und Observierung seiner Redakteure.

Frankfurt am Main, 11. Januar 2020. Am vergangenen Mittwoch hat der Online-Chefredakteur des Magazins FINANCE aus dem Fachverlag der F.A.Z., Michael Hedtstück, bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf illegale Beschattung und Observierung seiner Person gestellt. Im Zuge einer Berichterstattung der „Financial Times“ aus London war publik geworden, dass Michael Hedtstücks Name in einem Untersuchungsreport gelistet wird, der privaten Ermittlern dazu dienen sollte, ein vermeintliches Netzwerk aus Unternehmensinsidern des Zahlungsdienstleistungsanbieters Wirecard AG, Hedgefonds-Managern und Journalisten aufzudecken. Das Ziel dieser Gruppe sei es gewesen, den Aktienkurs der Wirecard AG zu belasten.

Der Report enthält sowohl etliche Namen von Zielpersonen der Untersuchungen als auch Vorschläge zu Methoden von – in Deutschland illegalen – Ausspähpraktiken und Observierungen. Mit der Strafanzeige zielen Michael Hedtstück und der F.A.Z.-Fachverlag darauf ab, Klarheit zu erlangen, inwieweit illegale Ausspähpraktiken angewendet wurden und wie diese Operationen zustande gekommen sind.

Hannes Ludwig, Geschäftsführer des F.A.Z. Fachverlags, erklärt dazu: „Wir verwahren uns gegen die Beobachtung und Observierung von Journalisten, ebenso wie gegen die implizite Unterstellung von Insider-Praktiken durch unsere Redakteure. Sollten Redakteure unseres Verlags ausgespäht worden sein, ist das für unser Haus selbstverständlich nicht hinnehmbar. Eine juristische Aufarbeitung und Klärung der Hintergründe dieses Sachverhalts ist daher in unserem Sinne, und wir unterstützen Michael Hedtstück vollumfänglich in seinem Vorgehen.“

Michael Hedtstück, Online-Chefredakteur von FINANCE: „Mein Ziel ist es, Transparenz zu erlangen, wie ich auf diese Liste kam und welche Überwachsungsmethoden in wessen Auftrag gegen mich eingesetzt wurden. Darüber hinaus ist es mir wichtig, einen Anstoß zu geben, dass ermittelt werden kann, ob auch noch Kollegen aus anderen Redaktionen zum Ziel ähnlicher Aktionen geworden sind.“

Sie finden eine Übersicht über unsere Berichterstattung zu Wirecard – auch zu jenen Artikeln, die den Anlass für die etwaige Observation gaben – unter folgendem Link auf FINANCE-Online:

https://www.finance-magazin.de/themen/wirecard/

Einen persönlichen Beitrag von Michael Hedtstück, in dem er unter anderem seine Recherchen und die Arbeitsweise der FINANCE-Redaktion transparent macht, finden Sie hier:

www.finance-magazin.de

Über FINANCE

FINANCE liefert relevante Einblicke in die Finanzabteilungen großer und mittelständischer Unternehmen – sowohl in der gleichnamigen Zeitschrift als auch auf dem Onlineportal www.finance-magazin.de. Die FINANCE-Redaktion steht seit 20 Jahren in engem und kritischem Dialog mit CFOs, Banken und der Financial Community. Sie bietet nutzenstiftenden und informativen Finanzjournalismus in höchster Qualität, wie zahlreiche an die FINANCE-Redaktion verliehene Journalistenpreise belegen.

Sechsmal im Jahr erscheint das Magazin FINANCE, das Finanzchefs bereits seit dem Jahr 2000 mit Hintergrundberichten, Analysen und Interviews versorgt. FINANCE ist die Pflichtlektüre für jeden CFO. Die Onlineplattform www.finance-magazin.de inklusive des werktäglichen Newsletters FINANCE-Daily sowie des Web-TV-Formats FINANCE-TV bietet Finanzchefs tagesaktuelle Neuigkeiten aus der Wirtschaft und Finanzwelt.

Über den F.A.Z.-Fachverlag

Der F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an insgesamt 14 unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und Geschäftsführer des Mittelstandes sowie weitere Entscheidungsträger aus Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung.