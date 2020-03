10 Jahre ExportManager: Jubiläumsausgabe erscheint am 11. März 2020

Frankfurt am Main, 11. März 2020. Heute erscheint die Jubiläumsausgabe des Online-Magazins ExportManager. Das Außenwirtschaftsmagazin aus dem F.A.Z.-Fachverlag feiert zehn Jahre erfolgreiche Partnerschaften, treue Leser und zahlreiche weitere Angebote für die Community der Exportentscheider.

Der Leitgedanke von www.exportmanager-online.de ist es, den Lesern praxisrelevante und aktuelle Themen vorzustellen, die für ihre beruflichen Entscheidungen wichtig sind. Gestartet als E-Paper, hat sich das Fachmedium ExportManager mittlerweile weiterentwickelt zur Plattform für die Erschließung neuer Absatzmärkte, für zoll- und exportrechtliche Regelungen sowie für die Finanzierung und Absicherung der Exporte. 4.300 Entscheider im Exportbereich haben das Magazin abonniert und folgen ihm in den digitalen Netzwerken.

Neben dem E-Paper und der Online-Plattform bietet FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag seinen Lesern relevante inhaltliche Angebote, um kluge Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören die Leitveranstaltung „Tag der Exportweltmeister“ mit über 200 Teilnehmern, Roundtables und Foren sowie Bücher, Studien und Webinare.

„Gerade in der aktuell angespannten Marktlage, bei den internationalen Verstrickungen und Krisen, benötigen Entscheider verlässlich und gut aufbereitete Informationen“, so Ole Jendis, Herausgeber des ExportManagers, „dafür gibt es den ExportManager“.

In diesem Jahr versammelt der ExportManager am 3. November – dem Tag der US-Präsidentschaftswahl – in Mannheim erneut die Exportverantwortlichen in Deutschland zum „Tag der Exportweltmeister“. „Am Wahltag werden die Weichen für den internationalen Handel gestellt. Wir stellen daher in Mannheim die Aussichten für die internationale Arbeitsteilung in den Fokus“, erklärt Gunther Schilling, Chefredakteur des ExportManagers.

Im Rahmen des Jubiläums macht der ExportManager seinen Lesern ein besonderes Geschenk: Abonnenten des ExportManagers, die in exportrelevanter Funktion in einem Industrieunternehmen tätig sind, können kostenfrei am „Tag der Exportweltmeister“ teilnehmen.

Über den ExportManager:

Der ExportManager ist eine praxisorientierte Fachpublikation und erscheint seit 2010 zehnmal im Jahr als Onlineausgabe mit einem Umfang von mehr als 20 Seiten. Damals war das F.A.Z.-Institut der Herausgeber, seit 2016 ist dessen Nachfolgerin, die FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag, an dessen Stelle getreten.

Das redaktionelle Konzept sieht Beiträge zu allen für die Exportwirtschaft wesentlichen und unternehmensrelevanten Themen vor. Namhafte externe Autoren aus der Finanz- und Versicherungsbranche, der Rechtsberatung und anderer unternehmensnaher Dienstleistungen berichten über aktuelle Entwicklungen.

Zielgruppen des ExportManagers sind in erster Linie Führungskräfte in Unternehmen, die sich regelmäßig über Entwicklungen in exportrelevanten Themengebieten informiert halten müssen: Exportleiter, Exportmanager, Exportkontrollbeauftragte, Leiter Recht und Compliance, Leiter Zoll- und Außenhandel, Leiter Vertrieb und Logistik, Verantwortliche für Exportfinanzierung und Exportkreditversicherung sowie kaufmännische Leiter und Geschäftsführer.

Über FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag:

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an insgesamt 14 unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und Geschäftsführer des Mittelstandes sowie weitere Entscheidungsträger aus Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung.

