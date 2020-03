Der „Deutsche AnwaltSpiegel“ im neuen Design

Frankfurt am Main, 18. März 2020

F.A.Z.-Fachverlag und German Law Publishers starten Relaunch der Online-Plattform für unternehmensrelevantes Recht / überarbeitete Website moderner und nutzerfreundlicher

Frankfurt am Main, 18. März 2020. Die Fachpublikation „Deutscher AnwaltSpiegel“ erscheint mit der aktuellen Ausgabe 6/2020 in neuer Optik.

Seit 2009 bietet das Online-Magazin 14-täglich aktuelle und praxisorientierte Informationen von Anwälten für Unternehmen. Mit dem Relaunch der Website sowie der dazugehörigen Online-Magazine werden die Inhalte moderner und lesefreundlicher präsentiert. Auch die sechs Tochtermagazine zu den Themen Dispute Resolution, Compliance Business, Intellectual Property und E-Justice sowie Business Law und Labor Law in englischer Sprache erhalten ein neues Gewand. Dabei rücken die Autoren, die nun zu Beginn jedes Beitrags vorgestellt werden, stärker in den Fokus. Die Navigation am unteren Seitenrand ermöglicht ein Blättern durch die Seiten und eine schnelle Rückkehr zum Inhaltsverzeichnis.

„Die überarbeitete Online-Plattform bündelt sämtliche Themenwelten der Produktfamilie, ohne dass die einzelnen Medienmarken ihre Eigenständigkeit verlieren. Darüber hinaus bietet das Portal Informationen zu regelmäßigen Veranstaltungen und Sonderveröffentlichungen zu ausgewählten Themen“, sagt Armin Häberle, Mitglied der Geschäftsleitung beim F.A.Z.-Fachverlag.

Der Leitgedanke zur Gründung des „Deutschen AnwaltSpiegels“ in Zusammenarbeit mit Herausgeber Prof. Dr. Thomas Wegerich war, den Lesern praxisrelevante und aktuelle Themen vorzustellen, die für ihre berufliche Tätigkeit wichtig sind. „Um dies zu erreichen, ist es gelungen, eine Reihe von namhaften Strategischen Partnern – alles renommierte nationale und internationale Sozietäten – zu gewinnen, die ihr umfassendes fachliches Know-how im ,Deutschen AnwaltSpiegel’ und den Tochterpublikationen zur Verfügung stellen“, so Wegerich. Hinzu kommen die Kooperationspartner – anerkannte wissenschaftliche Organisationen, Dienstleister und Unternehmen mit inhaltlichen Bezügen zum Rechtsmarkt –, die ebenfalls zur Weiterentwicklung der Onlineprojekte beitragen.

Rund 14.000 Entscheidungsträger haben die verschiedenen Online-Magazine bereits abonniert und erhalten sie bei Erscheinen kostenlos zugestellt. Die aktuelle Ausgabe finden Sie unter: www.deutscheranwaltspiegel.de.

Über den „Deutschen AnwaltSpiegel“

Der „Deutsche AnwaltSpiegel“ ist eine praxisorientierte Fachpublikation und erscheint seit 2009 in einem Joint Venture zwischen dem F.A.Z.-Fachverlag und dem juristischen Fachverlag German Law Publishers GmbH 14-täglich als Online-Ausgabe mit einem Umfang von rund 30 Seiten.

Das redaktionelle Konzept sieht Beiträge zu allen für die Wirtschaft wesentlichen und unter­nehmensrelevanten Rechtsgebieten vor. Namhafte externe Autoren aus Anwaltssozietäten sowie aus Rechts- und Steuerabteilungen von Unternehmen berichten über aktuelle Entwicklungen. Weitere Beiträge von prominenten externen Autoren runden das publizistische Angebot ab.

Zudem enthalten die Ausgaben Artikel zu den in der Praxis wichtigen Fragen des Rechtsmarkts (Positionierung von Rechtsabteilungen, Digitalisierung, Legal Operations und Sozietätsmanagement) sowie aktuelle Servicerubriken (Rechtsprechungs- und Gesetzgebungsübersichten, Deal-Meldungen, Veranstaltungen, Personalien).

Leser des „Deutschen AnwaltSpiegels“ sind in erster Linie Führungskräfte in Unternehmen, die sich regelmäßig über Entwicklungen in unternehmensrelevanten Rechtsgebieten informiert halten müssen: Unternehmensjuristen, Steuerexperten, Geschäftsführer, Inhaber und Personalleiter. Des Weiteren erreicht der „Deutsche AnwaltSpiegel“ weite Teile des deutschen Anwaltsmarkts sowie Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

Über FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag:

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an insgesamt 14 unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und Geschäftsführer aus dem Mittelstand ebenso wie Entscheider aus Unternehmen und der öffentlichen Verwaltung.

Über German Law Publishers

Die German Law Publishers GmbH (GLP), gegründet im Jahr 2006, publiziert heute – neben dem Joint Venture mit FBM – hochkarätige englischsprachige Buch- und E-Book-Titel zum gesamten unternehmensrelevanten Recht in einer weiteren exklusiven Kooperation mit dem Londoner Fachverlag Globe Law and Business. Zielgruppen sind alle Akteure im gehobenen Segment der Rechtsmärkte. Die Titel aus diesem Programm werden weltweit in etwa 30 Ländern vertrieben.

