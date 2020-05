F.A.Z.-Fachverlag baut Geschäft mit HR-Entscheidern aus

F.A.Z.-Fachverlag übernimmt den Programmbereich „Personalmanagement“ von Wolters Kluwer Deutschland



Frankfurt am Main, 1. Mai 2020. Der F.A.Z.-Fachverlag hat zum 1. Mai 2020 den Programmbereich „Personalmanagement“ von Wolters Kluwer Deutschland übernommen. Damit stärkt der F.A.Z.-Fachverlag seine Aktivitäten im Bereich Personalentscheider und erschließt digitale Nutzererlöse als weitere Erlösquelle.

Der Programmbereich umfasst neben dem Magazin „Personalwirtschaft“, das seit über 45 Jahren am deutschen Markt etabliert ist, auch Onlineportale (z.B. Personalwirtschaft.de, Personalpraxis24.de, Betriebsratspraxis24.de) und Veranstaltungen (z.B. Deutscher Personalwirtschaftspreis). Der Standort Köln bleibt erhalten und wird zum größten Standort des F.A.Z.-Fachverlags außerhalb Frankfurts ausgebaut.

„Mit dem Programmbereich ‚Personalmanagement‘ erweitern wir nicht nur substanziell unser Angebot für HR-Abteilungen um einen der renommiertesten Titel am deutschen Markt, sondern bauen entsprechend unserer Verlagsstrategie auch das Geschäft mit Abo- und Digitalerlösen gezielt aus“, sagt Dominik Heyer, Geschäftsführer des F.A.Z.-Fachverlags. „Wir freuen uns dabei ganz besonders auf die Erfahrungen und Kompetenzen der neuen Kolleginnen und Kollegen, die uns wertvolle neue Impulse geben werden.“

Der F.A.Z.-Fachverlag adressiert HR-Verantwortliche in deutschen Unternehmen bereits seit über zehn Jahren mit Veranstaltungen (z.B. Deutscher HR-Summit, Praxisforum Total Rewards), Fachmedien (z.B. TotalRewards.de, F.A.Z.-Personaljournal), Büchern und Studien. „Zusammen mit den Angeboten des Programmbereichs ‚Personalwirtschaft‘ ergibt sich daraus ein umfangreiches, vielseitiges und hochwertiges Angebot für Personalentscheider sowie für deren Partner und Dienstleister,“ sagt Armin Häberle, Geschäftsbereichsleiter Wirtschaftsmedien beim F.A.Z.-Fachverlag.

„Gerade die aktuelle Situation, in der binnen weniger Tage statt Fachkräftemangel plötzlich Kurzarbeit ganz oben auf der Agenda steht, zeigt, dass Personalabteilungen in jeder wirtschaftlichen Phase zentrale Dreh- und Angelpunkte in Unternehmen sind,“ sagt Personalwirtschaft-Chefredakteur Cliff Lehnen. „Wir freuen uns daher darauf, unsere Leser in der neuen Aufstellung noch umfassender informieren und unseren Partnern und Anzeigenkunden noch attraktivere Positionierungsmöglichkeiten bieten zu können,“ ergänzt Erwin Stickling, Programmleiter Personalwirtschaft.

Mehr über die „Personalwirtschaft“ unter: www.personalwirtschaft.de/

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und HR-Manager genauso wie Geschäftsführer im Mittelstand, Eigentümer von Familienunternehmen oder Entscheider in Stiftungen und der öffentlichen Verwaltung. Der F.A.Z.-Fachverlag ist eine 100%-ige Tochter der Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsgruppe mit Sitz in Frankfurt am Main.

