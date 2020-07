Medieninformation

Frankfurt am Main, 9. Juli 2020

Der F.A.Z.-Fachverlag startet die neue Plattform „Transformation by FINANCE“

Frankfurt am Main, 9. Juli 2020. FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM), der F.A.Z.-Fachverlag, launcht die neue Plattform „Transformation by FINANCE“. Darin werden die relevantesten Inhalte für all diejenigen gebündelt, die eine Restrukturierung erfolgreich meistern und unternehmerischen Wandel aktiv gestalten wollen. Neben Fachbeiträgen von Experten und führenden Autoren in diesem Themenfeld bietet die Plattform Hintergrundartikel, TV-Beiträge und den Überblick über aktuelle Restrukturierungsfälle. Ein kostenfreier Newsletter informiert regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und Schwerpunktthemen.

„In einer der anspruchsvollsten und herausforderndsten Phasen der vergangenen Jahre, in der viele Unternehmen vor einer Restrukturierung stehen, bietet unsere neue digitale Plattform nutzwertige und hilfreiche Informationen“, sagt Ole Jendis, Geschäftsbereichsleiter Finanzmedien beim F.A.Z.-Fachverlag: „Wir gehen damit bewusst einen digitalen Weg und entwickeln unser Portfolio konsequent weiter.“

„Unsere neue Plattform liefert einen Überblick über aktuelle Restrukturierungsfälle, vertiefende Hintergrundartikel und Expertenbeiträge. Artikel zu rechtlichen Entwicklungen sowie interessante Personalmeldungen aus der Welt der Restrukturierer runden das Angebot ab“, erläutert Markus Dentz, Chefredakteur des FINANCE-Magazins. „‚Transformation by FINANCE‘ enthält die inhaltlich passenden Beiträge aus FINANCE-Online, dem Magazin und FINANCE-TV.“

„Neben der digitalen Plattform bietet unser strukturierter Newsletter hilfreiche Informationen und versorgt Entscheider in Unternehmen mit den notwendigen Hintergründen, damit sie auch in Krisenzeiten kluge Entscheidungen treffen können“, ergänzt Sabine Reifenberger, CvD bei FINANCE und Projektleiterin der Plattform.

Mit der neuen Plattform und der „Deutschen Distressed-Assets-Konferenz“, die seit mehr als zehn Jahren existiert und Ende März 2020 erstmals digital umgesetzt wurde, bietet Frankfurt Business Media allen Partnern eine umfassende Möglichkeit zur Positionierung.

Über den F.A.Z.-Fachverlag:

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und HR-Manager genauso wie Geschäftsführer im Mittelstand, Eigentümer von Familienunternehmen oder Entscheider in Stiftungen und der öffentlichen Verwaltung. Der F.A.Z.-Fachverlag ist eine 100%-ige Tochter der Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsgruppe mit Sitz in Frankfurt am Main.

Pressekontakt: Ole Jendis, Geschäftsbereichsleiter Finanzmedien

Telefon: (069) 75 91-22 20

E-Mail: ole.jendis@frankfurt-bm.com

Pressemitteilung:

