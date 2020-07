Medieninformation

Frankfurt am Main, 01. Juli 2020

Kongressmesse „Structured FINANCE“ wird im Corona-Jahr komplett digital

Frankfurt am Main, 01. Juli 2020. Der F.A.Z.-Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA (FBM) digitalisiert in diesem Jahr Deutschlands größte Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung, die „16. Structured FINANCE“. „Die Gesundheit der Teilnehmer, Referenten, Partner und Mitarbeiter steht an oberster Stelle“, erklärt Geschäftsführer Dominik Heyer. „Gleichzeitig ist es in Corona-Zeiten wichtiger denn je, dass die CFOs und Treasurer zusammen mit ihren Partnern ein vertrauensvolles und professionelles Umfeld zum Austausch haben.“ Genau das bietet die „Structured FINANCE – Digital Week“, die vom 23. bis 26. November 2020 stattfinden wird.

„Auch bei uns beschleunigt Corona die Digitalisierung“, sagt Ole Jendis, Geschäftsbereichsleiter Finanzmedien beim F.A.Z Fachverlag: „Mit einem eigenen LinkedIn-Kanal und einem Content-Hub entwickeln wir die ‚Structured FINANCE‘ zur größten deutschsprachigen Plattform für Corporate Finance weiter.“

An vier Tagen bietet die digitale Leitmesse Podiumsdiskussionen, Roundtables, On-Stage-Interviews sowie den digitalen SF Breakfast Club. Ebenso werden der „CFO des Jahres 2020“ und das „Treasury des Jahres 2020“ gekürt. Auch das Herzstück des Events, die große Fachausstellung, wird über ein modernes Event-Tool vollständig digital abgebildet. Hierfür arbeitet FBM mit einem führenden, weltweit tätigen Anbieter von digitalen Messen und Kongressen zusammen.

Für die digitale „Structured FINANCE“ führt die Redaktion des Fachmagazins FINANCE, Veranstalter der Kongressmesse, diverse Zusatzangebote wie innovative Networking-Formate ein. „Wege aus der Krise“ lautet das Motto der Veranstaltung. „Konkrete Praxisbeispiele, wie Finanzchefs die durch Corona verursachten Herausforderungen gemeistert haben, dominieren das Programm“, sagen Markus Dentz und Michael Hedtstück, Chefredakteure von FINANCE. „Neben der Viruskrise kommen aber auch wichtige Themen wie die weitere Digitalisierung des Finanzbereichs und Green Finance nicht zu kurz.“

Über den F.A.Z.-Fachverlag:

FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag (FBM) wurde im Jahr 2001 gegründet und ist der medienübergreifende Fachverlag für Finanzen und Wirtschaft der F.A.Z.-Gruppe. FBM richtet sich in den Geschäftsbereichen Finanzen und Wirtschaft an unterschiedliche B2B-Zielgruppen mit einem kanalübergreifenden Angebot, bestehend aus Print, Digital und Events. Zu den Zielgruppen gehören CFOs, Treasurer und HR-Manager genauso wie Geschäftsführer im Mittelstand, Eigentümer von Familienunternehmen oder Entscheider in Stiftungen und der öffentlichen Verwaltung. Der F.A.Z.-Fachverlag ist eine 100%-ige Tochter der Frankfurter Allgemeine Zeitung Verlagsgruppe mit Sitz in Frankfurt am Main.

